Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.

Hatay'dan sınıra askeri sevkiyat devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor.

Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan terör operasyonu için Hatay'dan Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç ve komando sevkiyatı yapıldı. Zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) araçlardan oluşan konvoyun sınırdaki birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA
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