Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalınan bir otomobilin bulunması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği 7 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Çalıntı otomobili ele geçiren ekipler, şüphelilerin adresinde iki sahte plaka, farklı araçlara ait motor bloku ve bir miktar uyuşturucu da buldu.