Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı - Haberler
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Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

AA / Burak Milli - Haberler | Güncel

Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSKENDERUN, HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte çalınan bir otomobilin bulunması ve zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği 7 zanlıyı adreslerinde yakaladı.

Çalıntı otomobili ele geçiren ekipler, şüphelilerin adresinde iki sahte plaka, farklı araçlara ait motor bloku ve bir miktar uyuşturucu da buldu.

Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

Otomobil hırsızlığı iddiasıyla 7 zanlı yakalandı

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AA / Burak Milli - Son Dakika Haberleri
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil çaldıkları iddia edilen 7 şüpheli gözaltına alındı.

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