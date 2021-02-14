Hatay'da kadının mutfak robotuna kaptırdığı parmakları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde kadının mutfak robotuna kaptırdığı parmaklarını itfaiye ekipleri kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bozlu Mahallesi'nde 38 yaşındaki F.C, evinde yemek yaptığı sırada parmaklarını mutfak robotuna kaptırdı.

Ailesi, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının parmakları müdahaleye rağmen çıkarılamayınca itfaiyeden yardım istendi.

Hastaneye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, doktor gözetiminde yaptıkları müdahaleyle kadının parmaklarını kurtardı.

F.C'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş