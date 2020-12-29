Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama
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Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama

29.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:46
Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde haberleşme ve enerji nakil hattı kablolarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde, yer altındaki yaklaşık 500 metre uzunluğundaki fiber kablo hırsızlığı ihbarı üzerine Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Dörtyol ve İskenderun Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından kamera kayıtları incelemesi ile KAFES/KEP uygulaması sonucu yapılan araştırmada şüphelilerin U.I. ve araçta bulunan Ö.Y. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili F.Y., U.I. ve Ö.Y. isimli şahıslar İskenderun ilçe merkezinde gözaltına alındı.

Yapılan işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılardan F.Y. ve U.I. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Y. ise alınan ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığınca tarafından serbest bırakıldı.

Ele geçirilen kablolar kurum temsilcilerine teslim edildi. - HATAY

Hatay'da kablo hırsızlığına 2 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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