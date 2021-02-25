Hatay'da Dünya Bankası destekli projeyle bir okula teknoloji atölyesi açıldı
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Hatay'da Dünya Bankası destekli projeyle bir okula teknoloji atölyesi açıldı

25.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:42
Hatay'da Dünya Bankası destekli projeyle bir okula teknoloji atölyesi açıldı

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Dünya Bankası destekli projeyle teknoloji atölyesi kuruldu.

Hatay'ın Altınözü ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine, Dünya Bankası destekli projeyle teknoloji atölyesi kuruldu.

Türk Kızılay ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İş birliğinde yürütülen Sosyal Hayata Uyumun Sağlanması Projesi kapsamında kurulan atölyenin açılışında öğrenci Eren Çobanoğlu ve teknoloji öğretmeni Onur Düşer, birlikte yaptıkları drone ile gösteri sundu.

Açılışa, Kaymakam Bülent Uygur ve diğer ilgililer ve davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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