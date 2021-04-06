Hatay'da boş dükkanda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Kültür Sanat
İskenderun ilçesinde boş bir dükkan içerisinde 4 kedi yavrusu mahsur kaldı.
İskenderun ilçesinde boş bir dükkan içerisinde 4 kedi yavrusu mahsur kaldı.
Çay Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde bir dükkandan kedi sesi geldiği fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri boş dükkan içerisindeki 4 kedi yavrusunu çıkardı.
Karton kutuya konulan kediler hayvan barınağına teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli