Hatay'da boş dükkanda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı
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Hatay'da boş dükkanda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Kültür Sanat
Hatay'da boş dükkanda mahsur kalan 4 kedi yavrusu kurtarıldı

İskenderun ilçesinde boş bir dükkan içerisinde 4 kedi yavrusu mahsur kaldı.

İskenderun ilçesinde boş bir dükkan içerisinde 4 kedi yavrusu mahsur kaldı.

Çay Mahallesi Ulu Cami Caddesi'nde bir dükkandan kedi sesi geldiği fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri boş dükkan içerisindeki 4 kedi yavrusunu çıkardı.

Karton kutuya konulan kediler hayvan barınağına teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 13:24:19. #1.16#
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