Hatay'da 13 Mülteci Yakalandı
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 13 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye sınırında yer alan Güveççi ve Kızılçat karakollarında devriye görevi yapan 3. Hudut Tabur Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda sınırı geçmeye çalışan 13 kişiyi yakaladı.
Suriye uyruklu oldukları belirlenen 13 kişi işlemlerinin yapılmasının ardından sınır dışı edildi. - HATAY