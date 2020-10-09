'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
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'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor

09.10.2020 08:58 | Son Güncelleme: 09.10.2020 09:03
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor

BALIKESİR'de yaşayan Aydın Koçyiğit'e gezmek için gittiği Almanya'da yaptığı alışveriş sonrası para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 Euro verildi.

BALIKESİR'de yaşayan Aydın Koçyiğit'e gezmek için gittiği Almanya'da yaptığı alışveriş sonrası para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 Euro verildi. Koçyiğit, 5 yıl sandıkta sakladığı ve hatalı basım olduğunu belirttiği paraya alıcı arıyor.

Balıkesir'de yaşayan Aydın Koçyiğit, 5 yıl önce gezmek için Alman asıllı eşi Carmen ile birlikte Almanya'ya gitti. Çeşitli mağazalardan alışveriş yapan çifte, para üstü olarak hatalı basım olduğu ileri sürülen 10 Euro verildi. Çift, eve geldiklerinde paranın bir yüzünün kenarında şerit halinde boya olduğunu fark etti. Bu durumu ilk başta fazla önemsemediğini söyleyen Aydın Koçyiğit, eşi Carmen'in uyarısıyla hatalı basım olduğunu düşündükleri 10 Euro'yu harcamayıp, saklamaya karar verdi. Türkiye'ye döndüklerinde de 10 Euro'yu sandığa koyup saklamaya başladı.

Euro'nun ellerine nasıl geçtiğini anlatan Aydın Koçyiğit, "Eşim Carmen ile birlikte 5 yıl önce Almanya'ya gitmiştim. Mağazalardan alışverişler yaptık. Ben pek dikkat etmedim. Eve geldiğimizde eşim paranın sol tarafındaki şerit şeklindeki baskı hatasını fark etti ve sorunlu olduğunu söyledi" dedi.'BU TARZ BASKILARIN ÇOK DEĞERLİ OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Gösterdiği arkadaşlarının da parayı saklaması gerektiğini söylediğini belirten Koçyiğit, "Hatalı paraların değerinin çok üzerinde bir bedelle satıldığını belirttiler. Türkiye'ye geldiğimizde ben de paraya sandığa kaldırdım. Sonrasında unutulup gitti. Yaklaşık 10 gün önce yemek yerken eşim parayı hatırlattı. Sandıktan çıkardım. İnternette araştırmalar yaptım. Elimdeki 2002 yılı Hollanda baskısı. Bu tarz baskıların oldukça değerli olduğunu gördüm. Banka ve kuyumcular da Euro'nun gerçek olduğunu teyit etti. Bu Euro'yu değerlendirmek ve bir alıcı bulmak istiyorum" dedi.


'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor
'Hatalı basım' 10 Euro için alıcı arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah ERDOĞAN

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