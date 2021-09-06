Hatalı anestezi yüzünden 1982'den beri komada yatan Fransız futbolcu Adams, hayatını kaybetti

Hatalı anestezi sonucu 17 Mart 1982'de komaya giren Fransa Milli Takımı'nın futbolcusu Pierre Adams, bugün hayatını kaybetti. Tam 39 yıldır komada olan futbolcu, 73 yaşında yaşam savaşına yenik düştü.

Jean-Plerre Adams, 39 yıllık yaşam savaşını bugün kaybetti.

Menisküs ameliyatı sırasında yapılan hatalı anestezi sonucunda 17 Mart 1982'de komaya giren Adams, bugün hayata veda etti. 1969'da evlenen Adams, eşi ile 13 yıl birliktelik yaşayabildi.

NİCE VE PSG'DE OYNADI

Adams, 1970-1973 yılları arasında Nimes Olympique, 1973-1977 yılları arasında OGC Nice ve 1977-1979 yılları arasında Paris Saint Germain formalarını giymişti.

Adams, Milli Takım'da Marius Tresor ile yaşadığı uyum sonrasında "Siyah muhafız" lakabını almıştı.