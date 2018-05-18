Hastavuk Genç Mühendisleri Uyardı

Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir su kaynaklarındaki azalmanın üretim teknolojilerini direk olarak etkilediğini, önümüzdeki yıllarda 1 kilogram ürünü üretirken kaç litre su tüketildiği üzerine çok detaylı çalışmaların yapılacağını söyledi.

Bursa'daki bir üniversitenin mühendislik bölümü öğrencileri "Hastavuk" firması yetkilileri ile bir araya gelip firma yöneticilerinin deneyimlerinden istifade etme fırsatı buldu. Karşılıklı sohbet havasında geçen toplantıda mühendis adaylarına önümüzdeki yüzyılın kıt kaynakları ve bu kaynakları idareli kullanma adına teknolojiden faydalanma şekilleri hakkında bilgiler verildi

Türkiye'de tavukçuluk sektöründe dünyanın en iyi teknolojilerini kullandıklarını ifade eden Hastavuk Genel Müdürü Şahin Aydemir, "Dünyanın 58 ülkesine beyaz et ihracatı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda Japonya ile tavuk ürünleri satışı konusunda anlaştık ve bugün Japonya'ya beyaz et ihracatı yapan tek firmayız. Türkiye'deki üretim 2,5 milyon tona yaklaşmış durumda. Dünyada ve ülkemizde beyaz et ürünlerine olan talep her geçen gün daha da artmakta. Dünya nüfusu ve ortalama yaşam süreleri arttı. Fakat kaynaklar azalıyor. Özellikle su kaynaklarındaki azalma üretim teknolojilerini doğrudan etkiliyor. 1 kilo ürünü üretirken kaç litre su tükettiğiniz sizin çalışma alanlarınızdan biri olacak" dedi.

Gıda sektörünün istihdam yönüyle önü çok açık bir sektör olduğunu vurgulayan Aydemir, "Gelişen piyasalarda kanatlı ürün sektörü %80 büyüme gösterdi. Dünya et üretiminde kümes hayvanların eti 2030 yılında en çok üretilen et ürünü kategorisi olacak. İnsanoğlu ve artan ihtiyaçlar doğrultusunda istihdam alanınız daima olacaktır" dedi.

Dünyanın sosyo-ekonomik yapısının değiştiğini belirten Aydemir, "Değişen toplumsal yapı, değişen beklentiler ve küreselleşen dev firmaları göz önüne aldığınızda iyi olmanız yetmez. Farklı olmalı ve bu farklılık yine insanların beklentilerini karşılamaya yönelik olmalı. Ufkunuzu ve hedeflerinizi sınırlamayın. Bizim üniversite öğrencilerinden en büyük beklentimiz sorumluluk sahibi, proaktif, araştıran, sorgulayan, dünya dillerine hakim ve öğrenmeye açık olmalarıdır" diye konuştu.

Programın ikinci oturumunda konuşan Hastavuk İnsan Kaynakları Müdürü Nevzat Yılmaz 'Kuşakların Bir Arada Çalışması' konulu sunumunda kuşak kavramı, kuşakların özellikleri, eğilimleri, çalışma alışkanlıkları ve iş yaşamına bakış açıları hakkında bilgiler aktardı. - BURSA