Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı
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Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı

02.12.2020 11:43 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:37

Koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği söylenen kelle paça çorbasına son dönemde rağbet arttı. Lokantacılar, satışların hasta sayısıyla orantılı olarak arttığını söyledi.

Ülke genelinde koronavirüs vakalarının artış göstermesi sonrasında yayımlanan genelge kapsamında lokantalar 'paket servis' ve 'gel al' ile hizmet vermeye başladı. Verilen hizmet doğrultusunda koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirdiği öne sürülen 'kelle paça' çorbası da evlere ulaştırılmaya başlandı.

Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı

ÇOK FAZLA RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI

Tokat kent merkezindeki eski meydanda lokanta işleten Hakan Kutlay, kendi mutfağında ustaları tarafından kemik suyuyla yapılan kelle paça çorbasının son dönemde çok fazla rağbet görmeye başladığını söyledi.

Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı

"HASTA SAYISIYLA ORANTILI OLARAK ARTTI"

İşletmeyi üç yıl önce açtığını ve ilk defa bu kadar rağbet gördüğünü ifade eden Hakan Kutlay, "Tarihinde ilk kez son bir yıl içerisinde kelle paça çorbası satışında anormal bir artış oldu. Artışın en büyük sebebi koronavirüs. İnsanlar, kelle paça çorbasına, bağışıklık sistemini güçlendirdiğine dair tavsiyeler nedeniyle yoğun bir şekilde rağbet göstermeye başladı. Şu anda da sadece paket servis olduğu için daha da arttı. Hasta sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da artmaya başladı. Hasta olan insanlar arıyor, kelle paça çorbası istiyor ve paketleyip, kendilerine ulaştırıyoruz. Bu şekilde bir artışı öngörmüyorduk. Anormal bir artış oldu. İşletmemizde şu anda sadece paket servisimiz var. Gel al yok. Sipariş alıp kurye hizmeti yapıyoruz. Günlük ortalama 50-60 kase çorba satışı yapıyoruz" dedi.

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Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı
Korona vaka sayısıyla orantılı olarak, kelle paça satışı da arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim YEL

Haber Yorumları (1)
X-MEN: BU TOKATTA BU SENE REKLAMINI İYİ YAPTI. 3 YIL TOKATTA YAŞADIM HAMUR İŞLERİ HARİÇ DOĞRU DÜZGÜN Bİ YEMEĞİNİ GÖRMEDİM. BAT DESEN BİLDİĞİN BULAMAÇ, TOKAT KEBABI DESEN BİLDİĞİN PATLICAN KÖZLEMESİ.
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