Hasret Şahin bulundu mu? Hasret Şahin kimdir, kaç yaşında?

Ankara'da kaybolan Hasret Şahin bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HASRET ŞAHİN BULUNDU MU?

18 Eylüy Cumartesi günü Ankara Keçiören'deki evinden kaçan 14 yaşındaki Hasret Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

Lise ikinci sınıf öğrencisi bir çanta ve poşetle yaşadığı binadan çıktı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

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