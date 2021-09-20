Hasret Şahin bulundu mu? Hasret Şahin kimdir, kaç yaşında? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hasret Şahin bulundu mu? Hasret Şahin kimdir, kaç yaşında?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Hasret Şahin bulundu mu? Hasret Şahin kimdir, kaç yaşında?

14 yaşındaki Hasret Şahin bulundu mu? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ankara'da kaybolan Hasret Şahin bulundu mu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Hasret Şahin konusu ele alınıyor. Hasret Şahin'e ne oldu? Hasret Şahin olayı nedir?

Ankara'da kaybolan Hasret Şahin bulundu mu? sorularının yanıtları Müge Anlı'da araştırılıyor. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

HASRET ŞAHİN BULUNDU MU?

18 Eylüy Cumartesi günü Ankara Keçiören'deki evinden kaçan 14 yaşındaki Hasret Şahin'i arama çalışmaları sürüyor.

Lise ikinci sınıf öğrencisi bir çanta ve poşetle yaşadığı binadan çıktı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu
Magazin Özge Özpirinçci Cansu Dere Demet Akalın
Spor Arda Turan Stefan Kuntz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ziya Selçuk Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı Mehmet Akif Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hasret Şahin bulundu mu? Hasret Şahin kimdir, kaç yaşında? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.09.2021 11:26:08. #1.11#