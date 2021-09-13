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Hasret bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

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Galatasaray'ın stadı Türk Telekom'da zemin çalışması tamamlandı. Aslan, Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçını kendi evinde oynayacak. Sarı-Kırmızılı taraftarlar tam 124 gün sonra bu statta takımla buluşacak.

Galatasaray yönetimi, taraftara müjdeyi verdi. 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nın kapıları taraftara açılacak. Uzun süren zemin ve bakım çalışmaları nihayet tamamlandı. Lazio karşılaşması Türk Telekom'da oynanacak.

BİLETLER YARIN SATIŞTA

Galatasaray'ın yaptığı açıklamada Lazio maçının biletlerinin yarın satışta olacağı belirtildi. Mücadele Perşembe akşamı saat 19.45'te Türk Telekom'da oynanacak.

Hasret bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra taraftarıyla buluşuyor

Hasret bitiyor! Galatasaray, 124 gün sonra taraftarıyla buluşuyor
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