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Türkiye İstatistik Kurumu, Koronavirüs, Afyon, Ekonomi

Haşhaşın anavatanında üretim devam ediyor

Haşhaş ekiminde ve üretiminde birinci sırada yer alan Afyonkarahisar'da Covid-19'a rağmen sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek haşhaş tarlalarındaki yabani otla mücadele kapsamında çapalama işlemi aralıksız sürüyor.

20.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 20.04.2020 17:31
Haşhaşın anavatanında üretim devam ediyor

Haşhaş ekiminde ve üretiminde birinci sırada yer alan Afyonkarahisar'da Covid-19'a rağmen sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek haşhaş tarlalarındaki yabani otla mücadele kapsamında çapalama işlemi aralıksız sürüyor.

Haşhaşın anavatanı olan Afyonkarahisar, 2019 TÜİK verilerine göre 160 bin 848 dekar alan ve yaklaşık 16 bin ton üretim miktarı ile ülkede haşhaş üretiminde 1. sırada yer alıyor. Asırlardır bölgedeki çiftçilerin geçim kaynağı olan ve insanlık tarihinin en önemli ilaç bitkisi olarak kabul edilen haşhaşın her aşaması Afyon Ovası'nda tabloyu andıran görüntüsüyle hayran bırakıyor. Haşhaş tarlalarında yabani otlarla en doğal mücadele yöntemlerinden olan çapalama işlemi de tüm hızıyla devam ediyor. Haşhaş ekimiyle de öne çıkan Şuhut ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerince haşhaş üreticileri tarlalarında ziyaret edildi. Her şeye rağmen aralıksız üretime devam eden çiftçilere teknik bilgiler verildi.

Ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınının kentte de yayılımının en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ederken üretime her şartta devam eden çiftçiler de sahadaki personeller tarafından bilinçlendiriliyor. Tarlada haşhaş çapası yapan kadın çiftçilere sosyal mesafenin korunmasının önemi başta olmak üzere, hijyen ve maske kullanımı gibi konularda da önemli bilgilendirilmelerde bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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