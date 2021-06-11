Haşhaş tarlaları beyaza büründü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Haşhaş tarlaları beyaza büründü

Haşhaş tarlaları beyaza büründü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kütahya'nın Altıntaş ve Aslanapa ilçelerindeki haşhaş tarlaları beyaza büründü.

Kütahya'nın Altıntaş ve Aslanapa ilçelerindeki haşhaş tarlaları beyaza büründü.

Yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında bulunan, sofraları süslemenin yanı sıra kozmetik sanayinin de vazgeçilmezleri arasında yer alan haşhaşın yetiştirildiği tarlalarda çiçekler açtı. Haşhaş bitkisinin Aslanapa ve Altıntaş ilçelerinin ekonomilerine katkısının yanı sıra tıp, kozmetik ve gıda sektöründe kullanıldığı, yağlı bitki olması nedeniyle sofralarda yemek yağı olarak da tercih edildiği belirtildi.

Altıntaş ilçesinde yaklaşık 40 yıldır haşhaş üretimi yapan Hasan Pınar, "Rekolte de iyi gayet durumda. Yağmur olmamasına rağmen kendi imkanları ile bu hale getirdiler. Allah'tan nasip bekliyoruz başka bir şey yok yani. Göründüğü gibi tarlalarımız gelin kız gibi beyaz gelinliğine büründü. Yaklaşık olarak 5 dekarlık alanda üretim yapıyorum. Haşhaştan bu sene bol rızık bekliyoruz. Ürünü ilaç ve kozmetik için Devlet Toprak Mahsulleri Ofisi'ne veriyoruz. Bunun yanı sıra haşhaş taneleri halk arasında hamur işlerinde, yemek işlerinde kullanılıyor" diye konuştu.

Yoldan geçenler, hayranlık uyandıran görsel şölenin fotoğrafını çekiyor. Tarlalardaki beyaz güzellik, İHA tarafından havadan da görüntülendi. - KÜTAHYA

Haşhaş tarlaları beyaza büründü
Haşhaş tarlaları beyaza büründü
Haşhaş tarlaları beyaza büründü
Haşhaş tarlaları beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Kuşadası'nda yetişen endemik bitki türü tülüşahları koparmanın cezası 73 bin TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Muş Özgür Özel Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Tan Taşçı Acun Ilıcalı Erkan Petekkaya Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Haşhaş tarlaları beyaza büründü - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 10:31:32. #1.14#

title