Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı
04.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:53
Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.
Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılında yaptığı başvuru üzerine verilen bu coğrafi işaret belgesi, Hasanağa enginarının marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu.
Kaynak: Dunya.com