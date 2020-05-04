Hasanağa enginarı coğrafi işaret tescili aldı

Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı.

Nilüfer'in Hasanağa Mahallesi'nde üretilen ve ünü Türkiye'ye yayılan Hasanağa enginarı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı. Nilüfer Belediyesi'nin 2017 yılında yaptığı başvuru üzerine verilen bu coğrafi işaret belgesi, Hasanağa enginarının marka değerini artırarak kalitesini ispatlamış oldu.