Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı

Survivor'ın yeni sezonu yaklaşırken yarışacak isimlerle ilgili bir iddia da futbol dünyasından geldi. Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu; ancak tecrübeli isim iddiaları yalanladı.