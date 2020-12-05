Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı
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Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı

05.12.2020 10:46 | Son Güncelleme: 05.12.2020 11:05

Survivor'ın yeni sezonu yaklaşırken yarışacak isimlerle ilgili bir iddia da futbol dünyasından geldi. Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu; ancak tecrübeli isim iddiaları yalanladı.

Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı. Şaş, son olarak yeni sezonda Survivor'da yarışacağı iddialarıyla gündeme geldi.

İDDİALARI YALANLADI

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş, "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı

ACUN ILICALI İLK YARIŞMACIYI AÇIKLADI

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımıyla Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı açıkladı. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı, Issız Adam filmiyle tanınan ünlü oyuncu Cemal Hünal oldu.

Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı
Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı
Haber Yorumları (1)
OFF: Keşke gitseydi, böyle mangalda kül bırakmayan tipler orada rezil olup dönüyor yaa, gram sevmem bu programı ama bu tipler oralarda anlaşamayıp gelip burda hakettikleri davranışları görüyor ya bayılıyorum halk onların düşüncelerini yaptıklarını görüp yorumluyor ya müthiş oluyor. Böyle kendini beğenmiş tipleri daha beterleri eziyor ya şeyi şeyi kırdırmış gibi oluyor program. . . . . . . Hani o Sercan vardı delikanlı arkadaş gibi gibi
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