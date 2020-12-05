Hasan Şaş, Survivor'a mı gidiyor? Gündem yaratan iddiayı sosyal medyadan yanıtladı
Survivor'ın yeni sezonu yaklaşırken yarışacak isimlerle ilgili bir iddia da futbol dünyasından geldi. Hasan Şaş'ın Survivor'da mücadele edeceği sosyal medyada gündem oldu; ancak tecrübeli isim iddiaları yalanladı.
Galatasaray'da futbolcu ve yardımcı antrenör olarak uzun süre görev alan Hasan Şaş sezon başlamadan sarı kırmızılılardaki görevini bırakmıştı. Şaş, son olarak yeni sezonda Survivor'da yarışacağı iddialarıyla gündeme geldi.
İDDİALARI YALANLADI
Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Hasan Şaş, "Hakkımda çıkan Survivor iddiaları yalandır. Lütfen itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı.
ACUN ILICALI İLK YARIŞMACIYI AÇIKLADI
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, dün Instagram'dan yaptığı hikaye paylaşımıyla Survivor 2021'e gidecek ilk yarışmacıyı açıkladı. Survivor 2021'in ilk yarışmacısı, Issız Adam filmiyle tanınan ünlü oyuncu Cemal Hünal oldu.