İngiliz futbolcunun transferini sonuçlandırmak isteyen sarı-kırmızılıların, Elliott için İstanbul'da bir otel rezervasyonu yaptığı ileri sürüldü. Harvey Elliott Galatasaray'a mı geliyor?

GALATASARAY'DAN HARVEY ELLIOTT HAMLESİ

Yaz transfer dönemine iddialı bir giriş yapmaya hazırlanan Galatasaray, Premier Lig ekibi Liverpool'un 22 yaşındaki genç yıldızı Harvey Elliott'ı İstanbul'a davet etti. İngiliz futbolcunun transferini sonuçlandırmak isteyen sarı-kırmızılıların, Elliott için İstanbul'da bir otel rezervasyonu yaptığı ileri sürüldü.

REZERVASYONLAR TAMAMLANDI, TAKVİM BELİRLENDİ

Gazeteci Yakup Çınar'ın haberine göre; 2003 doğumlu ofansif orta saha Harvey Elliott için 1 Ağustos Cuma günü İstanbul'da bir otelde rezervasyon yapıldı. Galatasaray yönetiminin, futbolcu ve menajeriyle birebir görüşmeyi amaçladığı, bu nedenle gerekli tüm planlamaların tamamlandığı aktarıldı.

BOĞAZ'DA ÖZEL BİR GEZİ PROGRAMI

Genç futbolcunun İstanbul'da geçireceği sürece dair planlar da netleşti. 2 Ağustos tarihinde Elliott için özel bir Boğaz turu organize edileceği ifade ediliyor. Bu etkinliğin hem oyuncuya kenti tanıtmak hem de Galatasaray'ın projelerini doğrudan sunmak amacıyla düzenleneceği kaydedildi.

30 MİLYON EURO'LUK YETENEK

Orta saha hattına genç ve enerjik bir oyuncu kazandırmak isteyen Galatasaray, gözünü Liverpool'un potansiyeli yüksek ismi Elliott'a çevirdi. 10 numara pozisyonunda olduğu kadar kanatlarda da görev alabilen İngiliz yıldızın piyasa değeri 30 milyon Euro seviyesinde. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Elliott, Galatasaray'a kiralık olarak transfer olmaya olumlu bakıyor.

SON SÖZ LIVERPOOL'DA

Elliott'ın Liverpool'daki geleceği ise henüz netlik kazanmadı. Jurgen Klopp'un ayrılığı sonrası göreve gelen teknik direktör Arne Slot'un kamp değerlendirmesinin ardından oyuncunun kaderi şekillenecek. Ancak Galatasaray cephesi süreci yakından izliyor ve doğabilecek bir fırsatı kaçırmak istemiyor.