Harun Tekin, uzaktan gol yeme istatistiğinde rekora doğru koşuyor

Altay Bayındır geldikten sonra formayı unutan ve genç kaleci sakatlandıktan sonra Başakşehir maçında görev alan Harun Tekin, uzaktan gol yeme sıkıntısını sürdürdü. Harun, 2014-15'ten bu yana ligde Ruud Boffin'in (39 gol) ardından en fazla gol yiyen kaleci konumuna geldi. Harun'un uzaktan yediği gollerin sayısı 37 oldu.

Tecrübeli kaleci Harun Tekin'in uzaktan gelen şutlarla derdi sürüyor. Ömer Ali Şahiner'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşla topu ağlarda gören Harun, bu sezon çıktığı ilk lig maçında ilk golünü yedi. Aynı zamanda Boffin'in zirvede olduğu uzaktan gol yeme listesinde kafaya oynadı.

OYNAMAMASINA RAĞMEN

2014-15 sezonundan bu yana Süper Lig'de Harun Tekin'den (37) daha fazla ceza sahası dışı golü yiyen tek kaleci Ruud Boffin (39). Bu sezon ilk kez bir lig maçına çıkan Harun, en son Türkiye Kupası'ndaki Başakşehir maçında oynamış ve beklentilerin çok altında kalmıştı.