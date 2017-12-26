Harry Kane Tarihe Geçti

Tottenham Hotspur forması giyen Harry Kane, Southampton karşısında attığı gollerle gol sayısını 38'e yükseltti ve Premier Lig'de bir takvim yılında en fazla gol atan oyuncu oldu. Tottenham Hotspur'un yıldız golcüsü Harry Kane, Southampton karşısında attığı iki golle Premier Lig tarihine geçmeyi başardı. 22 ve 39. dakikalarda rakip ağları sarsarak gol sayısını 38'e yükselten Kane, böylece Premier Lig'de bir yılda en çok gol atan oyuncu unvanını kazandı.



Bir önceki rekor ise 36 golle Alan Shearer'da bulunuyordu.



Ayrıca Kane, toplamda da 55 gole ulaşarak Messi'yi solladı ve Avrupa'nın 5 büyük liginde en fazla skor üreten oyuncu oldu.



(Uygar Aydın/İHA)