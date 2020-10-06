Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti
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Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti

06.10.2020 08:35 | Son Güncelleme: 06.10.2020 08:43

TFF'nin belirlediği düşük harcama limiti nedeniyle sıkıntılı bir süreç geçiren ve transferin bitmesine birkaç hafta limitini yükseltmeyi başardı ve kadrosuna kattığı 18 transferle gövde gösterisi yaptı. Sarı-lacivertliler, oyuncu satışları sayesinde de transfer dönemini 13.1 milyon euro karla kapattı.

Fenerbahçe, transfer dönemine başlarken TFF'den gelen 177.573.089 TL(21,7M€) limitle sarsılmıştı. O dönemde çözüm formülleri arayan Fenerbahçe yönetimi, hem borç ertelemesi hem oyuncu satışı hem de bonservissiz oyuncu transferleriyle belirlenen limiti adeta delik deşik etti.

TRANSFERDE 13.1 MİLYON EURO NET KAR

Bankalar Birliği ile istediği şartlarda yeniden yapılanma anlaşması imzalamak üzere olan Fenerbahçe, bu sürecin biraz daha uzun süreceğini tahmin ederek 2020/21 sezonunu etkileyecek banka borçlarını öteledi ve böylece 2020/21 sezonundaki limitini artırdı. Ayrıca, Vedat Muriqi ve Jailson'un satışıyla 22 milyon euro bedeli kasasına koydu. Fenerbahçe bu satışa rağmen 18 futbolcu için 8.9 milyon euro bonservis bedeli ödedi. Sarı lacivertliler transfer dönemini 13.1 milyon euro satış karıyla (Yaklaşık 120 milyon TL) kapattı. Limit dışında UEFA FFP açısından da elini kuvvetlendirdi.

BÜYÜK MAAŞLAR BÜTÇEDEN DÜŞÜLDÜ

Sarı lacivertliler, yüksek maaş olan futbolcularıyla da yollarını ayırdı. Hasan Ali, Tolgay, Mevlüt, Alper Potuk, Mauricio Isla, Miha Zajc, Michi Frey, Deniz Türüç'ün maaşları da limitten düşüldü. Fenerbahçe, böylece kadrosunu yeniden yapılandırırken maaş bütçesinde de düşüş sağlamış oldu.

Harcama limitini son anda yükselten Fenerbahçe, transferden 13.1 milyon euro kar elde etti
Haber Yorumları (7)
33: He heeee limitmiş yok vedat 20 milyonmuş. Herkes de yedi. Para aklıyor yöneticiler.
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EDE: f. b olası bir başarısız olursa ali koça teneke bağlarlar
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FERDİBEY: transferde başarılı olmak yetmiyor,ayrıca ffp ye uymakta gerekiyordu. 1 tane bile transfer yapamaz dedikleri fener 18 transfer ve 13 milyon euro kâr ile transfer sezonun şampiyonu oldu. bu takım mutlaka şampiyon olur. çünkü 3 forvet var ve defans sorunu nerdeyse çözüldü
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