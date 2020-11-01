Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
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Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu

01.11.2020 12:54 | Son Güncelleme: 01.11.2020 13:24

Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu Aksaray'da kurulan 'Hanımeli Pazarı'nda sergi açan ev hanımı iki kadın kendi kurdukları işletme ile iş sahibi oldu.

Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu

AKSARAY - Aksaray'da kurulan 'Hanımeli Pazarı'nda sergi açan ev hanımı iki kadın kendi kurdukları işletme ile iş sahibi oldu.

Aksaray Belediyesi tarafından 4 yıl önce ev hanımlarının evlerinde yaptıkları gıda, giyim ve doğal taş süsleme ürünlerinin sergilendiği Hanımeli Pazarında şırdan, mumbar dolması, içli köfte ve mantı satan 40 yaşındaki Selma Güneş ve arkadaşı 39 yaşındaki Ayten Ozan açtıkları dükkanda hizmet vermeye başladı. Ticareti öğrendiklerini belirten arkadaşlar kadın gücünü yaşattıklarını, yaptıkları ticaret ile evlerini geçindirdiklerini anlattı.

"Ürünlerimiz için müşteri potansiyeli kazandık"

2 kız çocuğu annesi Selma Güneş, "Bundan 4 yıl önce Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı sayesinde Hanımeli Pazarı ile tanıştık. Hanımeli Pazarında yaptığımız ürünleri sergiledik. Ürünlerimizi tanıttık. Ürünlerimiz için müşteri potansiyeli kazandık. Daha sonra da dükkan açmaya karar verdik. Kendimizi geliştirdiğimizi düşünerek dükkan açtık. Mevcut Belediye Başkanımız Evren Dinçer sayesinde de işlerimizi ilerletme fırsatı bulduk" dedi.

1 kız çocuğu annesi Ayten Ozan ise, "Hanımeli Pazarı sayesinde kendimize güvenimiz geldi. Kendi ayaklarımızın üzerinde durup evimizde yaptığımız ürünleri kendi dükkanlarımızı açıp şimdi hizmete sunmaya başladık. Bizi bu işyerlerine getirdikleri için herkese çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun şimdi dükkanımızda kendi emeklerimizle yaptıklarımızı sergiliyoruz" diye konuştu.

Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu
Hanımeli kadınları işletme sahibi oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YAVUZ AKKAN

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