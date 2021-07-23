Hangi ülkenin kaç madalyası var? Tüm olimpiyatlardaki toplam madalya sayıları! Tokyo 2020 Olimpiyatlarda hangi ülke kaç madalya aldı?

Olimpiyatların başlamasıyla birlikte en çok madalya hangi ülkede merak edildi. Türkiye'nin toplamda kaç madalyası var? 2020 Tokyo olimpiyatlarında Türkiye kaç madalya aldı? 2020 Tokyo olimpiyatlarında hangi ülkenin kaç madalyası oldu açıklandı mı? İşte gelmiş geçmiş tüm olimpiyat oyunlarındaki ülkelerin madalya sıralaması!

2020 Tokyo olimpiyat oyunlarında madalyalar verilmeye başlandı mı? Hangi ülkenin kaç madalyası var? Toplam madalya sayısı kaçtır? Hangi ülkenin kaç madalyası var? Tüm olimpiyatlardaki madalya sayıları! Tokyo 2020 Olimpiyatlarda hangi ülke kaç madalya aldı? İşte detaylar...

TÜRKİYE'NİN OLİMPİYATLARDA TOPLAM KAÇ MADALYASI VAR?

Türkiye'nin tüm olimpiyatlarda toplamda 91 madalyası bulunuyor. Bu madalyalardan 39'u altın madalya, 25'i gümüş madalya ve 27'si ise bronz madalyadır. En çok altın madalya 29 madalya ile Güreş branşından gelmiştir.

2020 Tokyo : Henüz belli değil

2016 Rio De Janeiro : Türkiye toplam 8 madalya kazandı.

2012 Londra : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

2008 Beijing : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

2004 Atina : Türkiye toplam 11 madalya kazandı.

2000 Sidney : Türkiye toplam 5 madalya kazandı.

1996 Atlanta : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1992 Barcelona : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1988 Seul : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1984 Los Angeles : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1972 Münih : Türkiye toplam 1 madalya kazandı.

1968 Mexico City : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

1964 Tokyo : Türkiye toplam 6 madalya kazandı.

1960 Roma : Türkiye toplam 9 madalya kazandı.

1956 Melbourne/Stockholm : Türkiye toplam 7 madalya kazandı.

1952 Helsinki : Türkiye toplam 3 madalya kazandı.

1948 Londra : Türkiye toplam 12 madalya kazandı.

1936 Berlin : Türkiye toplam 2 madalya kazandı.

Toplamda 91 madalya.

HANGİ ÜLKENİN TOPLAM KAÇ MADALYASI VAR?

1896 - 2016 yılları arasında düzenlenen tüm olimpiyatlar ve alınan madalya sayıları ülkeler bazında şu şekilde:

Amerika Birleşik Devletleri : Tüm olimpiyatlarda toplam 2653 madalya kazanmıştır.

Sovyetler Birliği : Tüm olimpiyatlarda toplam 1204 madalya kazanmıştır.

Büyük Britanya : Tüm olimpiyatlarda toplam 802 madalya kazanmıştır.

Fransa : Tüm olimpiyatlarda toplam 765 madalya kazanmıştır.

Almanya : Tüm olimpiyatlarda toplam 763 madalya kazanmıştır.

İtalya : Tüm olimpiyatlarda toplam 655 madalya kazanmıştır.

İsveç : Tüm olimpiyatlarda toplam 612 madalya kazanmıştır.

Doğu Almanya : Tüm olimpiyatlarda toplam 519 madalya kazanmıştır.

Çin : Tüm olimpiyatlarda toplam 517 madalya kazanmıştır.

Rusya : Tüm olimpiyatlarda toplam 489 madalya kazanmıştır.

Macaristan : Tüm olimpiyatlarda toplam 482 madalya kazanmıştır.

Avustralya : Tüm olimpiyatlarda toplam 477 madalya kazanmıştır.

Finlandiya : Tüm olimpiyatlarda toplam 458 madalya kazanmıştır.

Norveç : Tüm olimpiyatlarda toplam 451 madalya kazanmıştır.

Japonya : Tüm olimpiyatlarda toplam 435 madalya kazanmıştır.

Kanada : Tüm olimpiyatlarda toplam 423 madalya kazanmıştır.

Hollanda : Tüm olimpiyatlarda toplam 352 madalya kazanmıştır.

İsviçre : Tüm olimpiyatlarda toplam 312 madalya kazanmıştır.

Romanya : Tüm olimpiyatlarda toplam 302 madalya kazanmıştır.

En çok madalya kazanan ülkeler bu şekildedir. Türkiye tüm olimpiyat oyunlarında toplamda 91 madalya kazanmıştır.