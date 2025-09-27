Hangi filmler 80 TL? 28 Eylül günün vizyondaki sinema filmleri!

Hangi Filmler 80 TL? 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek olan sinema festivali, geniş bir katılım alanına sahip olacak. İki gün boyunca farklı türlerdeki filmler sinemaseverlerle buluşacak.

HANGİ FİLMLER 80 TL?

Festival kapsamında 80 şehirde 250 lokasyonda yer alan yaklaşık 1.500 salonda bilet fiyatları 80 TL'den satışa sunulacak. Kampanya tüm filmleri kapsadığı için izleyiciler, farklı türlerde birçok yapımı aynı fiyatla izleme şansı bulacak. Bu uygulama, hem yerli yapımlar hem de yabancı filmleri içerecek şekilde planlandı.

Yapılacak etkinlik, hem yetişkinlere hem de çocuklara hitap eden geniş bir film yelpazesini kapsıyor. İzleyiciler ailecek gidebilecekleri animasyonlardan, korku filmlerine kadar farklı seçenekler arasından seçim yapabilecek. Böylece festival boyunca her yaştan seyirci sinema salonlarında film izleyebilecek.

Listede yer alan filmler arasında "Oflu Hoca 5", "Ziyaretçiler: Bölüm 2", "Sevince", "Gündüz Apollon Gece Athena", "Eltilerin Savaşı" ve "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" bulunuyor. Ayrıca "Kamos", "Zifir", "Tafiti: Çölde Macera", "Ballerina", "Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 ve 2", "Gabby'nin Hayal Evi: Film", "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip", "Arif V 216", "Kardeş Takımı 2", "Rafadan Tayfa: Kapadokya", "Siccin 8" ve "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" de festival boyunca izlenebilecek filmler arasında yer alıyor.

28 EYLÜL SİNEMA FİLMLERİ

27-28 Eylül 2025 tarihlerinde vizyonda yer alan filmler hem yerli hem de yabancı yapımlardan oluşuyor. Bu tarihlerde sinema salonlarını ziyaret edenler, Türk sinemasının sevilen yapımlarını olduğu kadar, dünya çapında ilgi gören filmleri de izleyebilecek. Festival günleri boyunca her türden izleyiciye hitap eden yapımlar vizyonda olacak.

Öne çıkan yapımlar arasında aile izleyicilerine hitap eden animasyonlar da yer alıyor. "Gabby'nin Hayal Evi: Film" ve "Akıllı Tavşan Momo: Büyük Takip" çocuklar için tercih edilebilecek yapımlar arasında bulunuyor. Bunun yanı sıra "Rafadan Tayfa: Kapadokya" gibi animasyon türündeki yerli yapımlar da küçük yaştaki sinemaseverleri sinema salonlarına çekebilecek.

Korku türünü seven izleyiciler ise "Siccin 8" ve "Zifir" gibi yapımları tercih edebilecek. Fantastik sinema tutkunları "Hobbit: Smaug'un Çorak Toprakları" ve "Alacakaranlık Efsanesi: Şafak Vakti Bölüm 1 ve 2" filmlerini izleme şansı bulacak. Ayrıca "Arif V 216" ve "Eltilerin Savaşı" gibi yerli komediler de festivalin dikkat çeken yapımları arasında yer alıyor.