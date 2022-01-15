Hanelere doğal gaz yardımı "ısıl harita"ya göre belirlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahiplerine yönelik ısınma desteği kapsamında doğal gaz yardımı da yapılacağını, bu desteğin ısıl haritaya göre belirleneceğini belirterek, "Hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında destek sağlanacak." dedi.

Bakanlığa bağlı bir kuruluşta gazetecilerle bir araya gelen Yanık, Bakanlık gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

İhtiyaç sahiplerine hane başına yapılan kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımının da hayata geçirileceğini hatırlatan Yanık, bununla ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile çalışma yürüttükleri bilgisini veren Yanık, şubat ayının ikinci yarısından itibaren başvuruların yapılabileceğini, martın ikinci yarısından itibaren de ödemelerin gerçekleştirileceğini anlattı.

Yanık, sosyal yardım başvurularının e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılabileceğini belirtti.

"Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz"

Doğal gaz ödemelerinin nasıl yapılacağına ilişkin bilgi veren Yanık, ödemenin hak sahibinin PTT kartına yatırılacağını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, sözlerine şöyle devam etti:

"Kişi faturasını götürerek PTT'deki hakkıyla ödemesini almış olacak. Rakamlar da hemen hemen ortaya çıktı. Isıl haritaya göre değişen şekilde hane başına ödeme yapılacak çünkü, Erzurum'daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege'deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil. O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksitte yapacağız bu ödemeleri, mart ve ekim aylarında. Kömür yardımı da hemen hemen buna benzerdi.

Hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Öyle ki kömürün 2 katından fazla hane sayısı. Senelik 3 milyar liralık bir destek öngörüyoruz. Yani, ödemelerimiz ısıl haritaya göre belirlenmiş 450 lira 1150 lira arasında değişiyor bölgesine göre. Belirttiğimiz tarihleri geçmemek, eğer mümkün olursa daha erken sürelerde yapmak için yoğun bir gayret gösteriliyor."

Bakan Yanık, doğal gaz ödemelerinin üçer aylık dönemler halinde yılda iki kez gerçekleştirilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.