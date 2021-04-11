Hamza Hamzaoğlu: "İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hamza Hamzaoğlu: "İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Hamza Hamzaoğlu: 'İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu'

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından, "İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu" dedi.

Konyaspor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı
Konyaspor da Sivas'ın fırtınasına kapıldı! Çalımbay'ın öğrencilerini ligde uzun süredir yenebilen çıkmadı

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor mağlubiyetinin ardından, "İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu" dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor ile oynanan maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kendi sahalarında önemli bir maç oynadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, "Önemli bir avantaj yakalayabileceğimiz maçtı. Maalesef kaybettik. Maçın başında ısınırken İlhan'ı kaybetmek, Muğdat'ın erken çıkışı oyundaki dengeyi bozdu. Attığımız golde el var. Ama öne geçseydik bizim istediğimiz gibi oyun olacaktı. Yediğimiz golde Antalyaspor'un istediği gibi oynadık, skoru değiştirmek için elimizden geleni yaptık. Golü bulamadık. Biraz daha dikkatli olsaydık belki farklı sonuç alabilirdik ama bunların hepsi şimdi bahane gibi geliyor. Durum bu, Antalyaspor'u tebrik ediyorum. Takımı ortaya koydukları mücadeleden dolayı tebrik ettim. İsteyen, koşan mücadele eden bir takım vardı. İnşallah bundan sonraki maçlarda ihtiyacımız olan sonuçları alırız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Hadise Şeyma Subaşı Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Hamza Hamzaoğlu: "İlhan'ın sakatlanması ve Muğdat'ın erken çıkması dengemizi bozdu" - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2021 19:08:16. #1.14#
title