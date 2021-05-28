Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor

Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

44 gün önce başlayan balık av yasağından sonra olta ve ağ balıkları tezgahlardaki yerini aldı.

44 gün önce başlayan balık av yasağından sonra olta ve ağ balıkları tezgahlardaki yerini aldı.

Türkiye genelinde 15 Nisan'da başlayan av yasağı sebebiyle profesyonel tekneler Marmara ve Karadeniz'de avlanamıyor. Bazı şehirlerde yasak sebebiyle balık çeşitliliği azalırken, olta ve ağ balıkçılığı sayesinde Kocaeli'de tezgahlarda yine doluluk yaşanıyor. Küçük tekneleriyle denize açılan balıkçılar, hamsi, barbun, istavrit, palamut ve çinekoplarla limana geri dönüyor.

Balık çeşitliliği artarken, fiyatlardaki yaşanan artışlar da dikkat çekiyor. İstavrit kilosu 40 TL'den, hamsi 50 TL, barbun 60 TL, somon 45 TL, palamut ise tanesi 40 TL'den satışa sunuluyor.

"HER ÇEŞİTTEN BALIK VAR"

Balıkçı Erdoğan Yüzel, yasaktan sonra küçük kayıkların çalıştığını belirterek, "Şu anda balık az geliyor ama öz geliyor. Pırıl pırıl hamsilerimiz geliyor. Denizlerimizde çinekop bolluğu var. Palamutlar geliyor, barbun geliyor, istavrit geliyor. Az olsa bile her çeşitten geliyor" dedi.

"HAMSİ ÇOK LEZZETLİ"

Tezgahlarda satılan hamsinin çok lezzetli olduğunu ifade eden Yüzel, "Hamsi Marmara'dan geliyor. Karadeniz hamsisi şu an lezzetli olmaz. Zaten 15 Temmuz'dan sonra sardalyalar gelmeye başlayacak. Bütün balıklarımız pırıl pırıl" diye konuştu.

"1 EYLÜL'DEN SONRA SÜPER OLACAK"

Balık fiyatlarına da değinen Yüzel, "İstavrit kilosu 40 TL'den, hamsi 50 TL, barbun 60 TL, somon 45 TL, palamut tanesi 40 TL'den satılıyor. İnsanlar sürekli lezzetli balık yiyor. Av yasağı da 1 Eylül'den bitecek o zaman tezgahlar süper olacak" sözlerine ekledi.

(Huriye Ferah Vanlı - Cihan Atik/İHA)

Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor
Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor
Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor
Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir Çiftlik Bank vakası daha! Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar
Bir Çiftlik Bank vakası daha! Yüksek kar vaat edip topladığı paralarla sırra kadem bastılar
Görünmez heykel 155 bin liraya satıldı! Alıcıya sadece garanti belgesi verildi
Görünmez heykel 155 bin liraya satıldı! Alıcıya sadece garanti belgesi verildi
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı
Akşam saatlerinde hareketlenen dolar 8.50 TL'yi aştı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Antony Blinken Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Oğuzhan Koç Aslı Bekiroğlu İbrahim Tatlıses
Spor Gervinho Burak Yılmaz Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hamsinin kilosu 50, istavrit 40 liradan satılıyor - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 14:36:50. #1.11#

title