Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

14.12.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.12.2020 14:36
Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde bol avlanan hamsi güldürdü.

Karadenizli balıkçıların yüzünü son günlerde bol avlanan hamsi güldürdü.

Karadeniz başta olmak üzere Marmara Denizi'nde de balıkçıların çoğunun hamsi avladığını belirten balıkçı Caner Demir, "Hamsi hem tüketici hem de balıkçılar için çok önemli. Bol olduğu zaman balıkçı maddi olarak iyi kazanıyor, vatandaş da ucuz fiyata bol bol tüketme şansı buluyor. Bizler de denizlerdeki balıkçılar olarak bugünlerde bol hamsi avlıyoruz. Hamsi bol olunca sofralar da hamsi ile şenleniyor. Karadeniz'in simgesi olan hamsileri avlamak bizleri çok mutlu ediyor. Karadeniz'de palamut bolluğunun ardından deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle tezgahlarda yaşanan hamsi bolluğu, biz başta olmak üzere vatandaşın yüzünü güldürdü. Şu anda hamsi bol, memnunuz. İnşallah daha da verimli olur" diye konuştu.

Tezgahlarda hamsi 10 TL, mezgit 20 TL, tirsi 25 TL ve çupra 30 TL

(Ahmet Altay/İHA)

Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü
Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü
Kral Şakir 100 milyon TL'lik lisans geliriyle 2020'de perakendecinin yüzünü güldürdü
Alaşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin yüzünü güldüren sözleşme
Alaşehir Belediyesinde kadrolu işçilerin yüzünü güldüren sözleşme
Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
Konya Şeker mısır üreticisinin yüzünü güldürüyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay İlham Aliyev Mustafa Varank Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş
Magazin Cemal Hünal Nilgün Belgün İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Ersun Yanal Çağdaş Atan Sergen Yalçın Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Erkek Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hamsi bereketi balıkçının yüzünü güldürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 14:35:56. #1.15#
title