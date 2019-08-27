27.08.2019 11:23

"Yusuf Yazıcı'yı ilk ben oynattım"

"Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri"

Ahmet Turhan ALTAY - Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, -

Hami Mandıralı, "Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu, alternatifli bir kadrosu var. Trabzonspor'da bir rekabet var, rekabette başarıyı getirir" dedi.

Trabzonspor'un eski oyuncusu ve teknik direktörü Hami Mandıralı, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu hakkında temennilerini belirten Hami Mandıralı, "Allah rahmet eylesin namı-değer Dozer Cemil, Cemil ağabey benim de yakından tanıdığım ağabey. Onun adına düzenlenen yeni sezonda tüm takımlara başarılar dilerim. Sakatlıksız bir lig olsun. Keyifli, sürprizli başladı, böyle devam eder mi bilmiyorum ama daha da güzelleşecektir diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"TRABZONSPOR ÇOK KALİTELİ BİR KADRO KURDU"

Trabzonspor'un yeni sezona güçlü bir kadroyla girdiğini ifade eden Mandıralı, "Kimliğim her zaman Trabzonspor. Trabzonsporlu olmaktan her zaman gurur duydum, duymaya da devam ediyorum. Trabzonspor çok kaliteli bir kadro kurdu. Alternatifli bir kadrosu var. Oynadığı 3 Avrupa ve bir lig maçına baktığımız zaman inişli-çıkışlı bir grafik vardı ancak yine de diğer rakiplerinden daha iyiydi. Son AEK maçına baktığımızda ilk golü yiyorsunuz, penaltı kaçırıyorsunuz ama ona rağmen oyundan kopmayıp 3 gollü bir galibiyet alıyorsunuz. Trabzonspor'da bir rekabet var, rekabette başarıyı getirir. Giren çıkan herkes iyi olmak zorunda. Bu hem Trabzonspor'a yarıyor hem de oyuncuları diri tutuyor. Trabzonspor izleyenlere keyif veriyor, daha da iyi olacaklar. Rotasyonda doğru kararlar verildikçe, formda oyuncular tercih edildikçe daha da güçlenecekler. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaklar. Ancak bu uzun bir süreç. Bunu söylemle dile getirebiliriz ama eylemi yapacak olanlar futbolcular. Sturridge, İngiliz futbolunun önemli isimlerinden biri. Onun da Trabzonspor için sahada koyacağı karakter önemli. Güçlü bir kadro var, inşallah mutlu sona ulaşırlar" şeklinde konuştu.

"YUSUF YAZICI'YI İLK BEN OYNATTIM"

Yaz transfer döneminde 16.5 milyon Euro karşılığında Trabzonspor'dan Fransa ekibi Lille'e transfer olan 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı hakkında konuşan Mandıralı, "Yusuf Yazıcı'yı ilk olarak Süper Lig'de Rizespor maçında ben oynattım. 2 gol atmıştı ve o maçtan sonra inişli-çıkışlı da olsa yükselişini devam ettirdi. Yusuf, bir değerdir. Lille'e gitti ve Trabzonspor'a çok para kazandırdı. Ama Türk insanının yaklaşımı çok tuhaf. O kadar para eder mi diyor insanlar oyuncunu öveceğine, yükseklere çıkaracağına o kadar eder mi deniyor, Elif Elmas da Napoli'ye gitti o da önemli bir paraya transfer oldu. Siz bunları konuşacağınıza onların orada başarılı olması için yürekten destek olun. Başarı dileklerinizi iletin. İnşallah başarılı olur. Onda o yetenek mevcut. İlk iki maçında onu izledim, biraz zorlandı ama daha iyi olacaktır" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hami Mandıralı'nın açıklamaları



Kaynak: DHA