Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor ile bugün zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Eskişehirspor'u puan durumuna göre değerlendirip sahaya çıkmak, ona göre oynamak bizi hüsrana uğratırdı. Eskişehirspor gençlerden kurulu bir takım ve oyunu çirkinleştirmeden oynayan, her takım için aslında tehlikeli bir futbol takımı. Fakat 1-0 galip gelerek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdik." diye konuştu.

"Biz bugün tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz ligin en az gol yiyen takımlardan birisiyiz. Defansın iyi olması, arkasında çok iyi bir kalecinin olması bizim hücum gücümüzü daha fazla etkilediği için bugün yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha erken neticeye ulaşacaktık. Bugünkü eksikliklerimizi hafta içinde tamamlayarak önümüzdeki Akhisarspor maçından da galibiyetle dönüp ilk 6'nın içinde devam etmek istiyoruz."

Cengiz Seçsev: "Takımım iyi mücadele etti, onları kutluyorum"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev ise zeminden dolayı zorlandıklarını ancak yine de iyi futbol oyladıklarını söyledi.

Rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini anlatan Seçsev, "Sıcak bir havada böyle bir zeminde futbol oynamak zordu. İlk yarı kaçırdığımız pozisyonda hata yaptık. Gençlerin hata yapması gayet doğal. Bu doğallığın içinde yediğimiz bir gol var. Takımım iyi mücadele etti, onları kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu