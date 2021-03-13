Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor maçının ardından

13.03.2021 16:17 | Son Güncelleme: 13.03.2021 16:28
Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında konuk ettiği Eskişehirspor'u 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü'nün teknik sorumlusu Hamdi Yılmaz, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor ile bugün zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Eskişehirspor'u puan durumuna göre değerlendirip sahaya çıkmak, ona göre oynamak bizi hüsrana uğratırdı. Eskişehirspor gençlerden kurulu bir takım ve oyunu çirkinleştirmeden oynayan, her takım için aslında tehlikeli bir futbol takımı. Fakat 1-0 galip gelerek 4 haftalık galibiyet hasretine son verdik." diye konuştu.

"Biz bugün tüm planlarımızı galibiyet üzerine kurmuştuk." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Biz ligin en az gol yiyen takımlardan birisiyiz. Defansın iyi olması, arkasında çok iyi bir kalecinin olması bizim hücum gücümüzü daha fazla etkilediği için bugün yakaladığımız fırsatları değerlendirebilseydik daha erken neticeye ulaşacaktık. Bugünkü eksikliklerimizi hafta içinde tamamlayarak önümüzdeki Akhisarspor maçından da galibiyetle dönüp ilk 6'nın içinde devam etmek istiyoruz."

Cengiz Seçsev: "Takımım iyi mücadele etti, onları kutluyorum"

Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Cengiz Seçsev ise zeminden dolayı zorlandıklarını ancak yine de iyi futbol oyladıklarını söyledi.

Rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini anlatan Seçsev, "Sıcak bir havada böyle bir zeminde futbol oynamak zordu. İlk yarı kaçırdığımız pozisyonda hata yaptık. Gençlerin hata yapması gayet doğal. Bu doğallığın içinde yediğimiz bir gol var. Takımım iyi mücadele etti, onları kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Esra Erol Murat Balcı İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor maçının ardından - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 16:31:06. #1.15#
title