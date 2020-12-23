Hamas'tan Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine "normalleşme" uyarısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail ile normalleşmenin tehlikeleri konusunda uyarmak için mesaj gönderdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Arap ve İslam ülkelerinin liderlerine İsrail ile normalleşmenin tehlikeleri konusunda uyarmak için mesaj gönderdi.

Filistin İslami direniş hareketi Hamas tarafından yapılan açıklamada, hareketin Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin 30'dan fazla Arap ve İslam ülkesinin liderine İsrail ile normalleşmenin tehlikeleri konusunda uyarmak için mesaj gönderdiği belirtildi. Haniye mesajında, İsrail ile ilişkilerin normalleşmesinin "Filistin halkının sırtındaki hain bir bıçak, büyük bir siyasi günah ve stratejik açıdan ümmetin çıkarlarına ve güvenliğine zararlı davranış" olduğunu ifade etti.

Haniye, "Hamas, Amerikan yönetiminin arabuluculuğunda bazı Arap ülkeleri ile Siyonist İsrail arasındaki ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının yapılmasını üzüntü ve kınamakla takip etti" dedi. Hamas lideri Haniye, İsrail'in tüm Arap ve İslam ulusunun ilk ortak düşmanı olarak kalacağını belirterek, "Arap ve İslam dünyasında İsrail işgaliyle herhangi bir normalleşme adımını son derece tehlikeli buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Haniye ayrıca, normalleşme anlaşmaların Arap ve İslam mutabakatına tamamen ihlali olduğunu ve Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından yayınlanan tüzüklerin ve kararların ihlali olduğunu belirtti. Haniye'nin mesajlarını alan liderlerin kimliği paylaşılmadı. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı