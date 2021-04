İSTANBUL-Haluk Levent'ten Parkinson hastalarına mini konser

Şarkıcı Haluk Levent, 11 Nisan Dünya Parkinson günü öncesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi'nde (PARMER) Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER) ile bir araya geldi. Hastalara küçük bir moral konseri veren Haluk Levent, "Onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Umarım Parkinson hastalığının bilinirliliği daha fazla artar" dedi.

Beyin pili tedavisiyle Parkinson'a 'dur!' diyen hastalar tarafından kurulan Beyin Pili Hastaları Derneği (BEYPİLDER), 11 Nisan Dünya Parkinson Günü kapsamında Parkinson hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için Haluk Levent ile buluştu. Ünlü sanatçı Haluk Levent, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde düzenlenen etkinlikte hastalara moral için gitarıyla 'Köprüden Geçemedim' adlı parçayı seslendirdi.

Ardından bir açıklama yapan Haluk Levent, "11 Nisan Dünya Parkinson günü. Yıllar önce her zaman bugünlerde bir yerlerde oluyorduk. Amacımız farkındalığı artırmak, yüksek seviyeye çıkarmaktı. İşte öyle bir günde yine buradayım. Güzel hocalarımız ve yönetimle birlikte bazı hastaları burada tedavi ettirdik. Ben de bugün burada onlar için şarkı söyledim. Onlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Umarım Parkinson hastalarının bilinirliliği çok daha fazla artar. Bizler böyle günlerde bir arada olmaya çalışacağız? dedi.

'HER 10 YILDA BİR DE KATLANARAK ARTIYOR'

Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi (PARMER), Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Ali Zırh, "Parkinson hastalığı beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin azalmasıyla giden genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan hareketlerde yavaşlama, yüz hatlarında donukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme vücudun bir tarafında titremeyle dikkat çeken bir hastalık. Toplum içinde 60-65 yaş üzerinde her bin kişiden 2 ya da 3'ünde görülüyor. Her 10 yılda bir de katlanarak artıyor. Beyin pili tedavisinin parkinsonda ve diğer bazı hareket bozukluklarında yeri ve önemini yaşama katkısını vurgulamak için bir faaliyet yürütüyoruz. Her yıl 11 Nisan'da da bir araya gelerek bu bilinirliliği farkındalığı ve tedavinin varlığını duyurmaya çalışıyoruz. Bu sene Haluk Levent hastalarımızla buluştu. Bir şarkı söyledi ve bu paralelde hem 11 Nisan'ın önemini hem de beyin pili tedavisinin hastaların hayatına katkılarını vurgulamaya çalıştı? değerlendirmesinde bulundu.

PARKİNSON HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATTI

28 yaşında 1. Lig'de basketbol oynarken Parkinson ile tanıştığını belirten Mehmet Tolga Kahyaoğlu (45), 'Kariyerimin ve hayatımın baharındaydım. Birkaç yıl çaresiz kaldım. Önceleri ilaç tedavisi aldım ancak bir süre sonra da ilaçlar fayda etmedi. Kasılma ve titremelerim artınca beyin pili ameliyatı oldum. Ameliyat fikri görüntüsü korkutabilir ancak korkmasınlar. Bu sıkıntıları yaşamaya değmez. Fırsatları varsa ameliyat olsunlar" dedi.

Beyin pili ameliyatı sonrası hayata döndüğünü anlatan Aysel Akar ise, "Ameliyat olmadığım yıllar çok büyük kayıpmış ama ben bunun farkında değildim. Ellerimi saklıyordum ve farkında olmadan hayatıma devam etmeye çalışıyordum. Ne zamanki ameliyat oldum ve aradaki farkı anladım. Ameliyat öncesi bu farkı göremiyordum. Ameliyatın üzerinden 2 yıl geçti ve çok mutluyum. Hatta hastalığımı bilmeyenler Parkinson ameliyatı geçirdiğimi duyunca şaşırıyor? ifadelerini kullandı.

