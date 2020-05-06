Halo 2: Anniversary, PC için Satışa Sunuluyor
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Halo 2: Anniversary, PC için Satışa Sunuluyor

Halo 2: Anniversary, PC için Satışa Sunuluyor
06.05.2020 02:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 02:44

Halo: The Master Chief Collection paketinden PC için yayınlanacak sıradaki Halo oyunu için resmi tarih verildi.

Halo: The Master Chief Collection paketinden PC için yayınlanacak sıradaki Halo oyunu için resmi tarih verildi. Halo 2: Anniversary, 12 Mayıs 2020 tarihinde Microsoft Store ve Steam üzerinden oyuncular ile buluşacak.

Hikaye olarak Halo tahribatının sonrasında insanlık zafere ulaşmıştır ama zafer sevinci ne yazık ki fazla uzun ömürlü olmamıştır. İntikam yemini eden karışık bir yaratık türü olan Covenant, dünyaya beklenmedik bir saldırı yapar ama UNSC ana filosu karşısında hazırlıksız yakalandıkları için bozguna uğrayıp kaçmaya zorlanırlar. Ana karakterimiz Master Chief düşmanlarını takip edince, başka bir Halo halkasında insanlık ile Covenant arasında devam eden çatışmanın gidişatını kalıcı olarak değiştirebilecek bir takım sırların açığa çıkartır.

Halo 2: Anniversary Nasıl Bir Oyun?

Halo 2: Anniversary, PC platformunda 4K 60 FPS gibi oldukça akıcı bir performans ile oynanabilecek. Bunun yanı sıra, özelleştirilebilir fare ve klavye ve çok geniş ekran desteği, FOV (Görüş Alanı) özelleştirmesi ve çok daha fazlası olacak. Öte yandan, Anniversary sürümü ile orijinal görsellik arasında geçiş yapabileceksiniz. Yani nostalji yapmak isterseniz, böyle bir imkanınız bulunacak.

On beş göreve ayrılmış hikaye boyunca Arbiter olarak bilinen Covenant Elite, Master Chief ve Spartan-117 karakterlerini yöneterek insanlık ile Covenant arasındaki çatışmaya farklı açılardan bakabileceksiniz.

Çok oyunculu modda ise orijinal oyundan yirmi beş ve Halo 2: Anniversary versiyonundan da yedi olmak üzere toplamda 32'ye kadar harita sizi bekliyor. Bununla birlikte tamamıyla yeni bir aşama kaydetme sisteminin de olacağı söylenmiş.

Son olarak, Xbox Game Pass abonelerinin ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabilecekleri Halo: The Master Chief Collection, Xbox mağazasında 110 TL'ye ve Steam mağazasında da 61 TL'ye satılıyor. İçeriğindeki Halo: Reach ve Halo: Combat Evolved Anniversary oyunlarını Steam mağazasından 18.5 TL karşılığında bağımsız olarak da satın alabiliyorsunuz. Halo 2: Anniversary de aynı fiyattan bağımsız olarak satın alınabilecek.

Kaynak: Tamindir

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