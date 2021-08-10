Halkı sokağa döken Messi, "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyen kalabalığı selamladı
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Halkı sokağa döken Messi, "Burası Paris" tişörtüyle kendisini bekleyen kalabalığı selamladı

Haberler.com - Haberler | Spor

PSG'nin bomba transferi Lionel Messi, Paris'e nihayet indi. Arjantinli star, üstünde "Burası Paris" yazılı tişörtüyle kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Messi'nin gelişi, Paris halkını sokaklara döktü. Şu an Paris'te bayram havası var.

Ve rüya gerçeğe dönüştü. Lionel Messi, Barcelona'daki sözleşmesinin bitmesiyle PSG'ye imza attı. Arjantinli yıldızın PSG'ye transferi Paris şehrini ayağa kaldırdı. Binlerce futbolsever Messi'yi görmek için havalimanına akın etti.

Halkı sokağa döken Messi, 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyenleri selamladı

"BURASI PARİS"

Messi, üstünde "Burası Paris" notu yazan tişörtlüyle kendisini karşılamaya gelenleri selamladı. Messi'nin gelişini iki gündür bekleyenler var. Bu akşam Paris'te daha büyük bir kutlama yapılacak.

Halkı sokağa döken Messi, 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyen kalabalığı selamladı
Halkı sokağa döken Messi, 'Burası Paris' tişörtüyle kendisini bekleyen kalabalığı selamladı
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