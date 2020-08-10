Halkbank sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2020 Halkbank personel alımı sonucu
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Halkbank sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2020 Halkbank personel alımı sonucu

Halk Bankası 8 Ağustos tarihinde Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Denizli, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ, Trabzon olmak üzere 18 farklı merkezde olmak üzere personel alımı sınavı gerçekleştirdi. Peki Halkbank sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

Halkbank sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2020 Halkbank personel alımı sonucu
10.08.2020 15:14 | Son Güncelleme: 10.08.2020 15:18

Halkbank personel temini sınavı başvuruları 29 Haziran - 13 Temmuz tarihlerinde https://www.halkbank.com.tr ve https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ adresleri üzerinden alındı ve sınav, 8 Ağustos günü gerçekleştirildi. Kamu bankası olan Halkbank bünyesinde kadroya alınmak için sınava giren adaylar, sınav sonuç tarihini sorguluyor.

HALKBANK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Halkbank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılırken henüz, konuyla alakalı resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Halkbank sınav sonuçlarına itiraz tarihi, sınava ilişkin kılavuzda 12 Ağustos olarak belirtildiğinden, sınav sonuçlarının bu tarihe kadar açıklanması bekleniyor.

İtirazlar en geç 12 Ağustos 2020 tarihi mesai bitimine kadar, https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden Üniversiteye yapılabilir. Sonuçlar ise yine https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/ internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

HALKBANK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Giriş Sınavına katılabilmek için;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Tecil edilmiş olsalar dahi kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan ya da kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,

ç) Bankacılık Kanunu'na göre bankalarda çalışması yasaklanmamış olmak,

d) 01.01.1990 ve sonrası doğumlu olmak,

e) 14.08.2020 itibarıyla üniversitelerin öğrenim süresi en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak,

f) Sağlık durumu açısından görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hali bulunmamak; Türkiye'nin her yerinde görev yapmaya ve seyahat etmeye elverişli olduğunu, gerekli tahlil ve tetkiklerle belgelemek (Sağlık Belgeleri; giriş sınavının, yazılı ve mülakat olmak üzere tüm aşamaları tamamlandıktan sonra talep edilecektir.)

g) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, askerlik yükümlülüğünden muaf ya da en az 31.12.2020 tarihine kadar tecilli olmak veya bedelli askerlik yapacak olmak,

ğ) Başka bir kuruma karşı zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmamak,

h) Banka tarafından yapılacak araştırma sonucunda; tutum, davranış ve özgeçmişleri bakımından bankacılık mesleğine uygun bulunmak,

ı) Başvuru için yukarıda belirtilen il ve illere bağlı ilçelerde ikamet etmek zorunludur. Adaylar Mernis'ten teyit edilen ikamet iline başvuru yapmış sayılacaktır. İkamet ili "Görev Yeri" listesinde yer almayan adayların sınav başvuruları geçersiz sayılacaktır. Şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir

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