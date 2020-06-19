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Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Halkbank Genel Müdürü Arslan, ATO üyeleri ile buluştu
19.06.2020 11:46 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:50

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın katılımıyla "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı" düzenlendi. Kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, "Pandemi sürecinde kar odaklı düşünmek yanlıştır ve kamu bankalarımız, bu düşüncede olmadan elini taşın altına koymuştur" dedi.

Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde geçilen yeni normalleşmede sektörlerin yaşadığı finansal sorunlar, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ın da katıldığı "Pandemi Sürecinde Finansal Gelişmeler İstişare Toplantısı"nda masaya yatırıldı. ATO Meclis Salonu'nda sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen toplantıda konuşan ATO Başkanı Baran, tüm dünyanın aynı anda yaşadığı ve ekonomileri derinden etkileyen pandemi sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla yönetildiğini ve İstikrar Kalkanı Paketi ile başlayan ekonomik tedbirlerin zamanında devreye alındığını söyledi. Kamu bankalarının reel sektörü desteklemek açısından önemli rol üstlendiğini kaydeden Baran, "Pandemi sürecinde kar odaklı düşünmek yanlıştır ve kamu bankalarımız, bu düşüncede olmadan elini taşın altına koymuştur" dedi.

"Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor"

Geçen üç aylık süreç boyunca Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'ı ATO üyelerinin sorunlarına çözüm üretmek için defalarca aradığını ve genel müdürün tüm sorunlarla yakından ilgilendiğini anlatan Baran, "ATO üyesi olan şahıs şirketlerinin kredi talebini Sayın Başkan'a ilettim. ATO olarak bir kıvılcım yaktık ve bankamız can suyu kredisini açıkladı. Türkiye genelinde 52 bin şahıs şirketi bu finansman imkanından faydalandı" diye konuştu.

Baran, ticaretin ve finansın bir arada çalışmasının ekonomiye güç verdiğini belirterek, "Reel sektör ve finans sektörünün ortak çalışmasının sonuçları ülke ekonomisine pozitif olarak yansıyor" dedi.

"Halkbank olarak iş dünyasının emrindeyiz"

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankaları olarak hükümetin desteğiyle pandemi sürecinde önemli işler yürüttüklerini belirterek, "Türkiye genelinde bin şubemiz ve 20 bine yakın çalışanımızla reel sektörümüzün yanında olduk. Halkbank olarak esnaf ve KOBİ'lerle özdeşleşmiş bir bankayız. Sağladığımız kredilerin yüzde 42'sini KOBİ'lere kullandık. Bu rakam daha önceleri yüzde 22 seviyesindeydi. Hedefimiz bunu daha yukarıya taşımak. Bu yönde çalışmalarımız devam ettiriyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran'ın sözlerine cevap olarak ATO'nun üyeleri adına gerçekleştirdiği taleplerin kendilerini daha güzel işler yapmaya teşvik ettiğini belirten Arslan, "Esnaflarımızın ve KOBİ'lerimizin ayakta kalması önemli ve bu memleketimizin de önceliği. Bu nedenle Halkbank olarak iş dünyasının emrindeyiz. İş dünyasının sorunlarına çözüm bulma fırsatı verdiğiniz için biz teşekkür ederiz. Olumlu düşünmemiz, iyimser olmamız gerektiğine inanıyorum. Sorun varsa çözüm de vardır. ATO üyelerinin yanındayız" diye konuştu.

Yeni normalleşme sürecine ilişkin finansman imkanlarını anlatan Arslan, "İyimserim, olumlu değişimler olacağına inanıyorum. Dünyanın bu kadar sıkıntılı olduğu ortamda Türkiye olarak pozitif ayrışıyoruz. Kamu bankaları olarak üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Genel müdür Arslan ATO üyeleriyle tek tek görüştü

Toplantının ardından Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay ile bölge müdürleri ve şube müdürleri, ATO üyelerinin sorunları konusunda bilgi aldı. Genel Müdür Arslan, ATO Başkanı Baran'la birlikte ATO Meclis üyeleriyle ayrı ayrı görüşerek, sorunlarını dinleyip çözüme yönelik çalışma yaptı.

Toplantıya ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Meclis Başkan Yardımcıları Vecdet Fehmi Şendil ve Alaattin Doğan, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi M. Ülkü Karakuş, Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Uysallı ve Nuh Acar ile ATO Meclis üyeleri katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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