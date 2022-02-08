Halk Ekmek fabrikasına dudak uçuklatan fatura! Eylül ve ocak ayı arasındaki fark tamı tamına yarım milyon - Haberler Ekonomi
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Halk Ekmek fabrikasına dudak uçuklatan fatura! Eylül ve ocak ayı arasındaki fark tamı tamına yarım milyon

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Ekonomi
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Halk Ekmek fabrikasına dudak uçuklatan fatura! Eylül ve ocak ayı arasındaki fark tamı tamına yarım milyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, sosyal medya hesabından Halk Ekmek fabrikalarına gelen elektrik faturalarını paylaştı.

İHE A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül ve ocak aylarına ait faturalarını sosyal medya hesabında paylaştı.

SON FATURA 755 BİN TL GELDİ

Nama'nın paylaştığı 11 Eylül 2021 tarihli elektrik faturası 202 bin 974 lira 80 kuruş iken, 16 Şubat 2022 tarihli faturanın 755 bin 127 lira 20 kuruş olduğu görüldü.

"DURUM ÇOK VAHİM"

Nama, #ElektrikZammı etiketiyle yaptığı paylaşımında, "Maalesef durum çok vahim! Edirnekapı Halk Ekmek Fabrikası'nın eylül-ocak aylarının elektrik faturaları da böyle…" dedi.

İşte eylül ve şubat aylarına ait iki farklı fatura:

Halk Ekmek fabrikasına dudak uçuklatan fatura! Eylül ve ocak ayı arasındaki fark tamı tamına yarım milyon

Halk Ekmek fabrikasına dudak uçuklatan fatura! Eylül ve ocak ayı arasındaki fark tamı tamına yarım milyon

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Özgen Nama, Halk Ekmek, Ekonomi, Güncel, Haber

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