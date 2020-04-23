Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi - Haber
Halk Eğitimi Merkezi, Gaziantep, İslahiye, Haber

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başlandı.

23.04.2020 14:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 14:21
Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi

GAZİANTEP - Gaziantep'in İslahiye İlçesinde Kaymakamlığın desteği ile Halk Eğitim Merkezi'nde maske üretimine başlandı.

İslahiye Kaymakamlığının desteği ile Halk Eğitim Merkezi'de Gasmek kurslarında görev almış kadınlar ile gönüllülük esasında maske yapımına başlandı.

İlçe merkezinde bulunan Halk Eğitimi Merkezi hizmet binasında yapımına başlanan maskelerin titiz bir çalışma ile hijyenik bir ortamda yapıldığını söyleyen Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdurrahman Yıldırım, "Ülkenin içinde bulunduğu salgından dolayı ilçe olarak ne yapabiliriz, bu konuda ilçe kaymakamı yönetiminde, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzle birlikte bir çalışma yaptık. Nasıl bir katkıda bulunabiliriz diye maske üretmeyi düşündük. Bununla alakalı da halk eğitim merkezindeki tüm imkanları kullanarak kumaş penye yıkanabilir, tekrar kullanılabilir maske üretiyoruz. Burada 2 atölyemiz de toplam 20 makinemizle 15 tane gönüllü usta öğretici ile tamamen gönüllülük esasına dayalı herhangi bir karşılık beklemeyen arkadaşlarımızla günlük çalışma yapıyoruz. Günlük yaklaşık 300 tane maske üretiyoruz. Tamamen hijyenik ortamda yapılıyor. Yapımı bittikten sonra bu maskeleri ilçe kaymakamlığımıza paketlenmiş halde gönderiyoruz. İlçe kaymakamlığı da tek elden bu maskeleri ihtiyacı olan kurumlara ve vatandaşlara dağıtılıyor. İnşallah bu pandeminin millet olarak, ülke olarak üstesinden geleceğiz. Bizde kurum olarak elimizden geldiğince katkıda bulunuyoruz" dedi.

Gasmek'te usta öğreticilik yapan ve alınan tedbirler kapsamında kursu kapandıktan sonra evde oturmak yerine bu projede yer almak istediği için burada olduğunu söyleyen Serap Kamacı, "Gasmek kursunda usta öğretici olarak görev yapmaktaydım. Kursumuz kapandığı için evde oturuyorduk, sağ olsun müdür bey aradı böyle bir projemiz var maske dikiminde çalışmak ister misin dedi. Ben de zevkle çalışırım dedim. Bu bizim de bir emeğimiz olsun, evde oturmaktansa gelip çalışmak istedim. Müdür kumaşları falan ayarladı, dikimine başladık. Umarım faydalı bir iş yapıyoruzdur. Vatana millete hayırlı olsun, Allah bizi bu beladan kurtarsın" diye konuştu.

Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haber
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu Haber
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden fotoğrafları çeken isim bulundu
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler Haber
173 yıl sonra tarih tekerrür etti! Osmanlı'yı hatırlatıp Türkiye'ye teşekkür ettiler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Trump'ın İran için verdiği vur emrine Devrim Muhafızları yanıt verdi: Tehdit gelirse ABD'yi vururuz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Belediye hoparlöründen okunan İstiklal Marşı'na balkonlardan eşlik edildi
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Yeni aşkıyla görüntülenen Birce Akalay, sevgilisi görüntülenmesi diye her türlü taktiği denedi
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Karantinadan sıkılan 75'lik nine sokağa çıkmak için örümcek gibi tırmandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Türkiye'de vaka sayıları dengeye oturmaya başladı
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Emre Belözoğlu, karantinada imaj değiştirdi ve saçlarını kısa kestirdi
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
Ahmet Davutoğlu: Partimde görev almak isteyenler aileleriyle tehdit ediliyor
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Ebru Şallı Hande Yener Cengiz Kurtoğlu
Spor Podolski Loris Karius Malcolm Thomas Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Çocuk Ramazan Otomobil
Şu an buradasınız: Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinden maske mesaisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 14:41:29. #1.15#
title