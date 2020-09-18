Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.

Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi
18.09.2020 15:50 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:55

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede 118 bin metrekare alan üzerine kurulacak olan devasa millet bahçesi projesinin ihaleye çıkacağını duyurdu.

Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinin kesiştiği bölgede mesire alanı, çocuk oyun alanları, macera parkı, bisiklet parkuru, koşu ve yürüyüş parkuru ve dinlenme alanları yapılacak. 5 Kasım'da ihaleye çakacak proje, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 118 dönümlük arazi üzerine inşa edecek.

Millet Bahçesi projesinin hayata geçirilmesi yönünde başlayan süreç ile ilgili konuşan Canpolat, "Bu alanın millet bahçesi yapılması ile ilgili Bakanımız Sayın Murat Kurum'a durumu iletmiş ve projemizin onayını almıştık. Süreç beklendiği devam ediyor ve ihaleye çıkıyor. İhalenin ardından kısa sürede başlayacak çalışmaların ardından ilçemizin değişimine yakışır bir proje hayata geçmiş olacak. Ben bu projemizin ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Millet Bahçesi projemizde Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum, Valimiz Sayın Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanımız Bahattin Yıldız, Milletvekillerimiz, İlçe Başkanımız Sayın Süleyman Aksu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Emmanuel Macron Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Cem Yılmaz Barış Falay Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Tisserand Arda Turan Eddie Newton Vedat Muriqi Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Kaza Karar Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Haliliye'deki Millet Bahçesi projesi - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 15:58:28. #1.15#
title