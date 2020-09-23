Halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı
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Halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı

23.09.2020 09:28 | Son Güncelleme: 23.09.2020 09:32

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, halı yıkama makinesine sıkışan yavru tilkiyi kurtardı.

Halı yıkama makinesine sıkışan tilki kurtarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü, halı yıkama makinesine sıkışan yavru tilkiyi kurtardı.

Kestel ilçesinde başı boş dolaşan yavru tilki, kalabalıktan korktuğu için bir halı yıkama fabrikasının içerisine girdi. Tilkinin halı yıkama makinesinin arasına girdiğini fark eden çalışanlar bütün makineleri kapattı. İhbar üzerine olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü Veterineri Azizcan Sezer ve Yaban Hayatı Ekoloğu Seyran Aykaç geldi. Anestezi uygulanarak uygun bir şekilde çıkarılan yavru tilki Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma Merkezimize götürüldü. Büyümesi ve gelişmesi tamamlandıktan sonra yavru tilki ormana salınacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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