Halı sahalara HES koduyla girilecek Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, halı sahaların açılmasına ilişkin genelge yayımladı.

Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi, halı sahaların açılmasına ilişkin genelge yayımladı. Bu kapsamda tesislere girecek olan herkesin HES kodundan gelecek onay doğrultusunda girişine izin verilmesine karar verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında spor salonlarının yanı sıra halı sahalarda uzun süredir kapalıydı. Halı sahaların açılma kararının ardından Denizli İl Hıfzıssıhha Meclisi bu karar doğrultusunda genelge yayımladı. Yayımlanan genelgede halı sahalarda antrenman ya da maç yapacak kişiler dışında izleyicilerin katılması yasaklandı. Ayrıca maç içerisinde ve ya sonrasında sarılma ve kucaklaşma gibi durumlara müsaade edilmemesine karar verildi. Genelgede yayımlanan bir diğer karar ise HES koduyla giriş yapma şartı oldu. Antrenmana ve ya maça girecek sporcu ve tesiste çalışacak kişiler "Hayat Eve Sığar" (HES) mobil uygulaması üzerinden HES kodlarının sorgulanması ve uygulamanın onay verdiği kişilere tesislere girmesine izin verilecek.

Soyunma odaları kapalı olacak

Tesislerde bulunan soyunma odaları, duş alanlarının kapalı tutulması ve yapılan kayıtların 14 gün süreyle saklanması kurul tarafında alınan bir diğer karar oldu. Tesislerin temizliği ise genelgede yer alan bir başka karardı. Tesislerde tüm alanların titizlikle her gün düzenli olarak temizlenmesi yoğun kullanılan alanların daha yoğun temizlenmesi kararı alındı. Ayrıca kullanılan topların ise en az yüzde 70 alkollü dezenfektan maddesi ile temizlenmesi kararda yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA