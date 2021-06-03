Halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı olan Sergen Yalçın, resital sunduğu anları paylaştı
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Halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı olan Sergen Yalçın, resital sunduğu anları paylaştı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile halı saha maçında rakiplerine karşı şov yaptı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Yalçın, halı saha için ilerlemiş yaşına rağmen üstün tekniğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yalçın, attığı ince pasları ve golleri Instagram'daki hesabından paylaştı.

Sergen Yalçın klasını konuşturmaya devam ediyor. Beşiktaş'ın çifte kupalı teknik direktörü, halı saha karşılaşmasında Acun Ilıcalı ile rakiplerine karşı başarılı performans ortaya koydu.

Yalçın, fiziksel olarak futbolculuk günlerinden uzak olsa da üstün tekniğiyle yine dikkatleri çekti. Başarılı hoca, attığı milimetrik paslar ve şık goller ile damgasını vurdu. Yalçın bu anları kişisel sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı olan Sergen Yalçın, resital sunduğu anları paylaştı
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Halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı olan Sergen Yalçın, resital sunduğu anları paylaştı - Haberler Spor
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