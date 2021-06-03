Halı sahada Acun Ilıcalı ile takım arkadaşı olan Sergen Yalçın, resital sunduğu anları paylaştı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yakın arkadaşı Acun Ilıcalı ile halı saha maçında rakiplerine karşı şov yaptı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en yetenekli futbolcuları arasında gösterilen Yalçın, halı saha için ilerlemiş yaşına rağmen üstün tekniğiyle dikkatleri üzerine çekti. Yalçın, attığı ince pasları ve golleri Instagram'daki hesabından paylaştı.