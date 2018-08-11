Halep'te Ölü Sayısı 37'ye Yükseldi

Rusya'ya ait savaş uçaklarının Suriye'nin Halep kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'den 37'ye yükseldi. Rusya'ya ait savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Suriye'nin Halep kentinin batısındaki Urem-Alkubra kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'den 37'ye yükseldi. Dün 15 olarak kaydedilen yaralı sayısının ise 70'e yükseldiği bildirildi. Bölgedeki sivil savunma ekiplerinin lideri Hussein Badawi dün gerçekleşen saldırıda pek çok binanın çöktüğünü ve bina enkazları altındaki insanların kurtarılma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

(Yousef Talha/İHA)