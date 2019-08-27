27.08.2019 16:27

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin Kampanyası" kapsamında, Kayseri Müftülüğünce toplanan unun yüklendiği 10 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Kayseri İl Müftülüğü yanındaki otoparkta tören düzenlendi.

Müftülük personeli, Diyanet Vakfı Kayseri Şubesi yetkilileri ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katıldığı törende yardım tırları, Kayseri Müftüsü Şahin Güven'in yaptırdığı duanın ardından yola çıktı. Kampanyanın başladığı Mart 2016'dan bu tarafa 294 tır un, 135 tır muhtelif gıda, 40 tır barınma malzemesi, 22 tır giyim eşyası, 10 tır kömür, 8 tır bebek maması ve bakım malzemesi, 4 tır temizlik malzemesi, 3 tır soba, 2 tır mutfak malzemesi gönderilmiş oldu.

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Güven, İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfının katkılarıyla toplanan yardımları Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarının ardından terörden arındırılan bölgede yaşayan ihtiyaç sahiplerine gönderdiklerini söyledi.

Gönderilen 10 tır unun o bölgede kurulan fırınlara ulaştırıldığını ve yapılan ekmeklerin ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını belirten Güven, "Müftülük olarak Mart 2016'dan bu tarafa her ay 10-15 tır yardım gönderiyoruz. Bugüne kadar 508 tır göndermiştik. Bugünkülerle 518 tıra ulaşıldı. Yüce Mevla yardım eden hayırseverlerimizden razı olsun, hayırlarını kabul eylesin, bizleri de bu hayırlara vesile eyledikleri için bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA