Hakkari Valisi Akbıyık'a yılın altın onur ödülü verildi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, spor ve sporcuya verdiği destek ve katkılarından dolayı altın onur ödülüne layık görüldü.

Hakkarihabertv.com ve Hakkari'nin Sesi Radyosu tarafından Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen yılın başarılı sporcuları ve onur ödülü programında Vali Akbıyık spor ve sporcuya verdiği destek ve katkılarından dolayı altın onur ödülüne layık görüldü. Vali Akbıyık, Hakkari'de sporda inanılmaz yetenekler olduğunu ve gittiği her alanda ise çok güzel başarılar elde ettiğini söyledi. Vali Akbıyık, Hakkari'de hayat e spor var diyoruz. Hakkari'de alt yapıdan üst yapıya, sağlıktan, eğiteme ve her yönden büyük değişim ve dönüşüm var. Sayın Cumhurbaşkanımızın pozitif ayrımcılığı, sayın bakanlarımızın bize vermiş oldukları destekler var" dedi.

Hakkarihabertv Genel Yayın Yönetmeni Hakan Taş Spor Yazarı Murat Taş'ın konuşmalarının ardından yılın başarılı sporcuları ve onur ödülleri verildi. Vali Akbıyık'a spor ve sporcuya verdiği destek ve katkılarından dolayı altın onur ödülü,

Programa, Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, iş adamları, sporcular, kulüp başkanları ve bazı kurum müdürleri katıldı. Programda 22 sporcuya ödül verildi. - HAKKARİ