Hakkari Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde el bombasının patlaması ve teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler, törenle memleketlerine uğurlandı.



Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutan Yardımcılığı 4. Hudut Tabur 4. Hudut Bölüğü'nde görevliyken konteynerde nöbet için hazırlık yapıldığı esnada üzerindeki el bombasının patlaması sonucu şehit olan Ankara'nın Altındağ nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Ferhat Muratoğlu ile Dağ Komando Tugayı 3. Dağ Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan ve Şemdinli ilçesinde yürütülen Şehit Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak Operasyonu sırasında teröristlerle çıkan çakışmada şehit olan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Çam ve Adana'nın Ceyhan ilçesi nüfusuna kayıtlı evli ve bir çocuk babası Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Orkun Çil için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve şehitlerin özgeçmişinin okunmasının ardından şehitler için dua edildi. Daha sonra şehitlerin naaşı, silah arkadaşları tarafından helikoptere taşındı. Şehitlerin naaşlarının Van'dan uçakla memleketlerine gönderileceği belirtildi.



Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan, Toprak Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, siyasi parti temsilcileri, şehitlerin aileleri, askeri erkan ve polisler katıldı. - HAKKARİ