Hakkari'de Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası heyecanı

22.09.2019 14:40

Türkiye Bisiklet Federasyonunca organize edilen Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası yarışı Hakkari'de yapıldı.

Merzan Mahallesi'nde erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride düzenlenen organizasyona Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ve Japonya'dan 13 sporcu katıldı.

Söz konusu bölgede oluşturulan 4 kilometrelik zorlu parkurda 8 tur yarışan sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda bisikleti arızalanan bazı sporcular yarışı yarıda bıraktı.

Yarış sonucunda erkeklerde Kazakistan'dan Shakir Adilov birinciliği, aynı ülkeden Kirill Kazantsev ikinciliği, Japonya'dan Taki Sawada da üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda ise yarışa katılan tek sporcu Ayşe Çakır birinci oldu.

Çakır, müsabakaya Kocaeli'den katıldığını belirterek, "Burayı çok beğendim. Parkur güzeldi, tam da uluslararası müsabakaların yapılacağı düzeyde. İnsanları çok iyi, çok destek veriyorlar. Gönül isterdi ki daha fazla katılım olsun ama tek başıma da Türkiye'yi temsil etmek çok güzel bir şey. Olimpiyat için puan topluyorum, ülkeme 30 puan kattım. Olimpiyat için adım adım gidiyorum. O yüzden tek kadın olmam da ayrı gurur verdi." diye konuştu.

"Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız"

Vali İdris Akbıyık, burada yaptığı açıklamada, bu organizasyonun kent için önemli bir faaliyet olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Değişik ülkelerden bisiklet yarışmacıları burada. Bu yarışlar ilimizin, ülkemizin tanıtımı ve dağ bisikletine olan ilginin artması açısından önemli. Hakkari, dağ sporları, kış sporları ve kış turizmi anlamında önemli bir merkez. İnşallah bu potansiyeli bundan sonra da yapacağımız ulusal ve uluslararası turnuvalarla hem Türkiye'mize hem de yurt dışında tanıtacağız."

Sporcuları ve diğer konukları en iyi şekilde ağırlamaya çalıştıklarını dile getiren Akbıyık, "Sporculara misafirperverliğimizi göstereceğiz, Hakkari'mizi en güzel şekilde tanıtacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Türkiye Bisiklet Federasyonuna, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, katkı sunan herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür tarafından verildi.

Kaynak: AA