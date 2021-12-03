Hakkari'de fahiş fiyat denetimi

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri; un, kasap, market ve manav işletmelerine yönelik fiyat denetiminde bulundu.

Hakkari'de gıda işletmelerine yönelik fahiş fiyat artışı ve etiket denetimi hız kesmeden devam ediyor. Zabıta Müdürü Adil Demir, Ticaret İl Müdürü Salih Çiftçi ve beraberindeki denetim ekibi; marketlerde sebze ve meyve, temel gıda ile temizlik ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.

İncelemeler sonucu Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna aykırı iş ve işlemeleri tespit edilenler hakkında idari işlem uygulanacağını dile getiren ekipler, "İşletmelerde fahiş fiyat artışı olup olmadığına ya da fiyat etiketine aykırı bir işlem yapılıp yapılmadığına baktı. Ürünlerin kasa-etiket fiyatı arasında uyuşmazlık olup olmadığını da kontrol ettik. Tespit ettiğimiz ürünlerin alım-satım faturalarını aldık, bilahare bunları kontrol edip herhangi bir usulsüzlük varsa ona göre işlem yapacağız" dediler. - HAKKARİ