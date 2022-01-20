Hakkari'de çığdan kapanan yol 5 saatte ulaşıma açıldı
Demirören Haber Ajansı / Yaşar Kaplan - Haberler | Güncel
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 ayrı noktaya düşen çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla açıldı.
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde 2 ayrı noktaya düşen çığ nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla açıldı.
Yüksekova ilçesine 35 kilometre uzaklıktaki Onbaşılar köyü ile 8 mezraya ulaşım sağlayan yolun 2 ayrı noktasına çığ düştü. İhbarla bölgeye gelen İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipleri, 5 saat süren çalışma ile yoldaki karı temizledi. Yolun açılmasıyla sürücüler, ilçe merkezine ulaştı.