Hakkarili çiftçi, 45 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi
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Hakkarili çiftçi, 45 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi

Hakkari'de çiftçilik yapan Nazım Çiftçi, bahçesinde 45 kilo ağırlığında bal kabağı yetiştirdi. Büyüklüğüyle dikkat çeken kabak, görenleri hayrete düşürdü.

Hakkarili çiftçi, 45 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi
15.09.2020 11:51 | Son Güncelleme: 15.09.2020 13:49

Hakkari'nin Otluca köyü Dereboyu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Nazım Çiftçi'nin kendi bahçesinde yetiştirdiği 45 kilo ağırlığındaki bal kabağı görenleri şaşırttı.

Hakkarili çiftçi, 45 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi

"SEBZE VE MEYVEYİ ORGANİK OLARAK YETİŞTİRİYORUM"

Doğal ortamda her türlü organik sebze yetiştirdiğini ifade eden Çiftçi, "Bahçemde her türlü sebze ve meyveyi organik olarak yetiştiriyorum. Ağırlıkları 10 ila 20 kilogram arasında değişen karpuz yetiştirdim. Kabaklar ise 40 ila 45 kiloyu buluyor. Bunun dışında arıcılık yaparak hakiki karakovan balı üretiyorum. Sebze, meyve ve bal ihtiyaçlarını bizden karşılayanlar ise her defasında memnuniyetlerini dile getiriyorlar" dedi.

Hakkarili çiftçi, 45 kilo ağırlığında kabak yetiştirdi

Kaynak: İHA

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